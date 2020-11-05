Украина собралась ужесточать карантин: какие запреты введут

В Украине после очередного антирекорда по количеству новых ковид-больных, намерены усилить карантинные ограничения. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 5 ноября.

По словам Ляшко, планируется полный запрет массовых мероприятий, запрет работы спорт-комплексов и бассейнов. В торгово-развлекательных центрах разрешат работать исключительно магазинам.

Минздрав рекомендует заведениям ввести время для обслуживания пожилых людей — с 10:00 до 12:00. Но это, по словам Ляшко, только рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время.

Также вводятся дополнительные ограничения для «красной» зоны.

Кроме того, ужесточат наказания для тех, кто не соблюдает установленные ограничения.

«Запретить деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемиологические нормы. Это позволит контролирующим органам применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает нормы, а те, кто придерживаются, чтобы могли работать», — сказал Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил о введении в стране «карантина выходного дня».







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