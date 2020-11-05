Стычка двух нардепов перед Радой попала на видео

У народного депутата Александра Юрченко, подозреваемого в получении взятки и выпущенного из СИЗО под залог, произошла стычка с другим «слугой народа» — Гео Леросом.

Так, возле входа в Раду Юрченко общался с журналистами, заявляя, что никаких денег он не брал и что докажет это. Он начал говорить о Гео Леросе, назвав его «Дэо Ланосом», когда тот тоже подошел к журналистам.

Гео Лерос, взяв за шею Юрченко, попытался его увести со словами: «Иди сюда…». Однако Юрченко вывернулся и вернулся к общению с журналистами…

Видео в Telegram-канале выложила Ольга Шарий.

Ранее Лерос так прокомментировал снятие е-браслета со своего коллеги по фракции.

Напомним, что НАБУ опубликовало пленки, на которых зафиксированы разговоры, в ходе которых обсуждалась взятка за законопроект об отходах. Один из детективов бюро вышел на посредника нардепа — автора законопроекта. И, представляясь сотрудником промышленной компании, которая заинтересована в создании правовых оснований для переработки твердых бытовых отходов, вступил в переговоры. После этого посредник представил работающего под прикрытием детектива Александру Юрченко, который заявил, что он инициатор законопроекта об отходах, и на нем «замыкаются» все вопросы по поправкам.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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