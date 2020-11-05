В Конгресс США прошла эмигрантка из Украины

Впервые в истории женщина из Украины победила на выборах в Палату представителей Конгресса США, пишет The New York Times.

Уроженка города Носовка Черниговской области Виктория Спарц будет представлять в американском парламенте 5-й округ штата Индиана.

Спарц родилась в советской Украине. В 2000-м году украинка переехала в США и получила американское гражданство. Девушка преподавала в бизнес-школе Келли индейского университета, а также занимала должность заместителя главы Республиканской партии округа Гамильтон.

На выборы в Конгресс украинка шла с лозунгом «Остановим социализм!». Женщину поддержали сельские и консервативные избиратели в округе.

Напомним, на выборах в сенат США победила трансгендер, представляющая Демократическую партию, Сара Макбрайд.

Фото nytimes.com/

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