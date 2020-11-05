Зеленский нарушил правила карантина с Маркивым

Президент Украины Владимир Зеленский, принявший украинского нацгвардейца Виталия Маркива, вернувшегося на родину после оправдательного решения апелляционной инстанции Милана (Италия), выложил в соцсети видеоролик, посвященный встрече.

На видео в Instagram Зеленского показано, что встречающиеся стороны нарушают рекомендации медиков — ни на ком из присутствующих нет индивидуальных средств защиты. При этом президент жмет руку нацгвардейцу (что, собственно, медики не рекомендуют делать во время пандемии) и говорит: «Хочу пожать вам руку, рад видеть… Вы молодец, рука крепкая, значит все нормально! Наш боец! Я вас приветствую, очень приятно встретиться. Круто. Хочется всем сказать спасибо…»

Напомним, что защита Маркива не исключает подачи кассационной жалобы обвинителем на вердикт апелляционного суда Милана. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, защита нацгвардейца может обратится в ЕСПЧ из-за незаконного преследования правоохранительными органами Италии.

Фото с сайта президента Украины.

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