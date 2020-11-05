Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

До сих пор находящийся в берлинской клинике «Шарите» Геннадий Кернес, который был переизбран мэром Харькова должен вернутся в Украину до 20 декабря — к первой после выборов сессии горсовета.

Об этом «Стране» заявил первый заместитель харьковского городского головы Игорь Терехов. «На сегодняшний день мы четко понимаем, что Геннадий Адольфович вернется и будет в абсолютно нормальном состоянии работать. Ни разу за все время, что Кернес мэр, не было такого, чтобы он пропустил сессию горсовета», — заявил он и добавил, что о состоянии здоровья ему известно от врачей «Шарите».

По его словам, на данный момент коронавируса у Геннадия Кернеса нет, хотя на фоне COVID-19 у мэра «начались некоторые проблемы, связанные с последствиями ранения»: «Многие вещи врачи купировали, динамика положительная, его жизнедеятельности и работоспособности ничего не угрожает, но пока остается проблема с работой легких».

По словам Тарехова, мэру Харькова врачи долго запрещали разговаривать, а полторы недели разрешили говорить не более получаса в день. «Как только немецкие врачи будут довольны работой легких, Геннадий Адольфович сразу же вернется», — отметил он и добавил: «Мы сегодня не рассматриваем вариант неприезда Кернеса к сессии городского совета».

Отвечая на вопрос, рассматриваются ли кандидатуры для временной замены Кернеса, Терехов сказал: «Нет временно исполняющих обязанности. Помните, как в том фильме — „и.о. царя“ (фильм „Иван Васильевич меняет профессию“, — Авт.). Нет такого. Есть четко прописанные процедурные вопросы для любых случаев, на каждый вопрос зафиксирован юридический ответ».

Первый заммера также сообщил, что несколько дней назад говорил с Кернесом по телефону: «Врачи только полторы недели назад разрешили ему говорить по полчаса в день, поэтому разговор был недолгим. Но Кернес совершенно нормально общался. Я ему рассказал, какой результат мы получили на местных выборах. Он был доволен».

Напомним, что недавно в сети вновь возникла волна слухов о том, что Геннадий Кернес умер. Один из его сыновей отреагировал на слухи карикатурой, на которой мэр Харькова доминирует над Смертью. В сексуальном плане.

Фото Геннадия Кернеса из соцсетей.



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