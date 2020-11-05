Украинцев собрались штрафовать на месте за отсутствие маски

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который предусматривает введение штрафа за пребывание в общественных помещениях и транспорте без средств индивидуальной защиты. Как сообщает «Укринформ», об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Штраф предполагается выписывать сразу на месте.

«Законопроект будет предусматривать конкретный штраф за пребывание без масок от 170 до 255 гривень. Причем протокол о штрафе составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали его в суд, а суд потом решал накладывать штраф или нет. Поэтому у нас менее 5% или менее 3% были применены штрафные санкции как к гражданам, так и для организаций», — утверждает Степанов.

По его словам штраф смогут накладывать сотрудники Нацполиции, эпидемического контроля, органов местного самоуправления. Механизм будет аналогичен взиманию штрафов за нарушения правил дорожного движения.

«Я очень благодарен народным депутатам, что они поддержали этот законопроект, и сейчас рассчитываю на его принятие в сессионном зале Верховной Рады. Нам это необходимо», — сказал Степанов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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