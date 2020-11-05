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Украина

Умерла экс-глава Черниговской области

13:48 5 ноября 2020
Наталья Романова

Умерла бывшая председатель Черниговского областного совета, заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Андреевна Романова. Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской епархии ПЦУ Евстратий Зоря.

Известно, что у Романовой диагностировали рак.

«О Наталье Андреевне остаются лучшие светлые воспоминания, остаются добрые дела, которые она сделала. Пусть Господь упокоит ее душу в свои дома! Родным и близким — сил перенести горечь потери», — написал священнослужитель.

О смерти Романовой в Twitter сообщил и бывший народный депутат Украины Олег Ляшко. Он назвал умершую настоящей украинской казачкой.

Наталья Андреевна Романова родилась 18 ноября 1960 года в Будапеште в семье военного.

Закончила факультет истории и права Черниговского государственного педагогического института. Работала учителем и директором школы в Чернигове. Была помощником- консультантом народного депутата Украины.

Закончила Национальную академию государственного управления при президенте Украины и Одесскую национальную юридическую академию.

С 2006 по 2010 возглавляла Черниговский областной совет. Временно исполняла обязанности председателя Черниговской облгосадминистрации.

Напомним, 29 октября ушел из жизни бизнесмен, бывший народный депутат Украины Валерий Георгиевич Бабич. 1 ноября умер ректор Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Анатолий Николаевич Туренко.

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