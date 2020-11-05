Рада приняла госбюджет-2021 в первом чтении

В четверг, 5 ноября, украинский парламент в первом чтении поддержал законопроект о «Государственном бюджете на 2021 год», который Кабмин презентовал еще в сентябре.

«За» проголосовали 275 народных депутатов.

Доходы бюджета-2021 планируются на уровне 1,071 трлн гривен, расходы — 1,35 трлн гривен. Дефицит составляет 270,4 млрд гривен или 6 процентов ВВП.

Рост ВВП предусмотрен на уровне 4,6 процентов, потребительская инфляция на уровне 7,3 процентов, уровень государственного долга к ВВП закладывается на уровне 64,6 процента.

Среднегодовой курс доллара в 2021 году, по которому рассчитывается госбюджет, составляет 29,1 гривни за доллар.

Среднемесячная зарплата в следующем году должна составить 13,6 тысяч гривен.

Кроме того, власть планирует увеличить минимальный размер заработной платы до 6 тысяч гривен с 1 января 2021 и с 1 июля — до 6,5 тысяч гривен.

В госбюджете-2021 в размере 156 млрд гривен предусмотрены расходы на медицину, часть которых пойдет на увеличение зарплат медиков на 30 процентов, на программу медицинских гарантий. На борьбу с коронавирусом планируется потратить 19,4 млрд гривен, в том числе 2,6 млрд гривен на вакцинацию.

Расходы на образование составляют 174 млрд гривен, из которых на доплаты учителям — 21,2 млрд гривен.

На безопасность и оборону закладывается 267 млрд гривен.

Расходы на социальную защиту населения заложены в размере 324 млрд гривен.

На программу «Большая стройка» планируется выделить 150 млрд гривен.

На поддержку малого и среднего бизнеса запланировано 12 млрд гривен. На финансовую поддержку регионов — 9,4 млрд гривен. Расходы на культуру составят 7,5 млрд гривен, на спорт — 7,4 млрд гривен.

Напомним, в сентябре Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет 2020 года, увеличив расходы на МВД, Минюстиции, ГБР и уменьшив на финансирование субсидий для оплаты ЖКХ.

Фото liga.net/

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