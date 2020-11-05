«Бил ногами по голове»: в Раде произошла драка нардепов

Стали известны подробности стычки нардепов Гео Лероса и Александра Юрченко, которая произошла возле входа в Раду. Видео, на котором свою версию произошедшего излагает Александр Юрченко, опубликовал Telegram-канал Игоря Мосийчука.

По словам нардепа Александра Юрченко, Гео Лерос напал на него сзади «как преступник, как бандит, как невоспитанная особа». Нардеп утверждает что Гео Лерос «бил ногами по голове», в результате чего у Юрченко теперь головокружение. При этом на лице Юрченко видны повреждения. Он заявил что уже вызвал скорую помощь и полицию.

«Я уверен, что правоохранительные органы дадут достойную оценку деятельности этого бессовестного человека», — сказал Юрченко.

Напомним, суд постановил снять с нардепа Юрченко электронный браслет.

Фото Олександр Юрченко/Facebook

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