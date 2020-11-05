Появилось видео драки в Раде между Леросом и Юрченко

Стычка под парламентом двух «слуг народа» — Александра Юрченко и Гео Лероса — закончилась дракой уже в здании Верховной Рады.

Видео, где Юрченко валяют по полу в кулуарах парламента, опубликовал Pavlovsky News.

После драки Гео Лерос посетовал, что в Украине «преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы Офиса президента» и что «мы получаем бандитское государство».

Нардеп назвал Юрченко «бешенным чудовищем», бросившимся на него «с кулаками и ксенофобскими высказываниями». «Я не буду повторять сказанные им слова, потому что неприятно для психики любого адекватного человека, но это, видимо, и есть обещанные „люди с ментальностью 21 века“. Удивительная страна, когда нардеп требует взятку, получает ее, что видно на видео, но не несет за это никакой ответственности, и продолжает кичиться своей безнаказанностью. Что же, мы точно победим эту банду, тогда будет отвечать каждый за свои преступления», — пишет Лерос на своей страничке в соцсетях.

Сделал заявление и его оппонент, обвинивший в нападении Лероса: «Около 11:30 на меня в Верховной Раде напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы. Вот это моя цена за спасение от застройки заповедник Китаево и Самбурки. Дополнительно к фейковым провокациям НАБУ. Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще кого-то. Указанными незаконными действиями совершено препятствование моей депутатской деятельности — из-за госпитализации я лишен возможности голосовать за Госбюджет на 2021 год».

Напомним, что 3 ноября суд принял решение снять электронный браслет с народного депутата Украины Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки за лоббирование экологических законопроектов. Парламентарий был выпущен из СИЗО под залог в размере 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Иллюстративное изображение с Pixabay.



309

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter