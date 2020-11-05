Арахамия выругался матом в Раде из-за отсутствия коллег

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия возмутился отсутствием в Раде народных депутатов от монобольшинства и выразил свое недовольство в нецензурной форме.

На видео, которое опубликовал Telegram-канал «Шалена Бджілка», нардеп Николай Тищенко подходит к президиуму и, обращаясь к спикеру, говорит: «Дима, два человека еще не успело проголосовать».

На что возмущенный Арахамия восклицает: «Не успело! На работу надо ходить, Коля!».

Кроме этого, в парламенте произошло столкновение между нардепами Гео Лерос и Александром Юрченко, которого подозревают в коррупции.

Напомним, сегодня в Раде рассматривали в первом чтении закон о госбюджете на 2021 год.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

191

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter