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Украина

Люди с инвалидностью вышли на протест против Лукашенко в Минске

14:55 5 ноября 2020
Марш

В четверг, 5 ноября, в Минске проходит Марш людей с инвалидностью, которые требуют ухода Александра Лукашенко. Об этом сообщает TUT.BY в своем Twitter.

Участники митинга собрались на площади Независимости, возле Красного костела. Затем они начали движение в центр города.

Протестующие скандируют: «Жыве Беларусь!» и «Не забудем, не простим!«

Сотрудники силовых структур пока не препятствуют шествию, маршрут которого пролегает мимо здания Комитета госбезопасности (КГБ).

Единственным препятствием для участников марша стала выставленная на дороге спецтехника, но протестующие ее обошли, при этом они скандировали: «Позорники

Напоминаем, что в Беларуси силовики жестко разогнали протестующих у стелы «Минск — город герой». При этом было задержано около 50 человек.

Фото: Баста

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