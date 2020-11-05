Потасовка между «евробляхерами» и полицией произошла у Рады

В центре Киева между правоохранителями и протестующими «евробляхерами», требующими у народных депутатов принять закон о доступной растаможке, возникли стычки.

Так, в Патрульной полиции сообщают, что участники массовой акции перекрыли движение по улице Грушевского (от Крепостного переулка до Парковой дороги).

А ресурс «dtp.kiev.ua» в Telegram выложил видео стычки «евробляхеров», заявлявших о бессрочной акции протеста, с полицией.

Тем временем в «Киевпастрансе» информируют киевлян и гостей столицы о задержках транспорта на определенных маршрутах, связанных с событиями под парламентом.

В частности, сообщалось о проблемах с автобусами № 24, 55, 62. Из-за перекрытия улицы их маршруты несколько изменили:

№ 24 — Музей истории Украины во Второй мировой войне — метро «Арсенальная» — Железнодорожный вокзал — Европейская пл .;

№ 55 — по бул. Л.Украинки;

№ 62 — метро «Контрактовая площадь» — Европейская пл. — Ботанический сад — метро «Арсенальная».

Напомним, что недавно Кабинет Министров поручил Национальной полиции выявлять незарегистрированные в установленные сроки машины на иностранной регистрации, ввезенные в Украину на срок более 30 суток.

Фото Патрульной полиции Киева.





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