До 12 ноября будет сухо и тепло, потом придут морозы: синоптики дали прогноз погоды в Украине на ближайшее время

Согласно прогнозам, холода временно отступят и температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Надолго ли в Украину вернется тепло? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, до 12 ноября в Украине ожидается достаточно теплая погода.

— По ночам температура воздуха будет держаться в границах 1−8 градусов тепла, днем — плюс 6−12 градусов, на юге и западе возможно даже до плюс 15, — говорит Наталья Голеня. — После 12 ноября начнется снижение температуры из-за прихода в Украину арктического воздуха. Так, по ночам ожидается до 1−5 градусов со знаком минус, на северо-востоке — даже до минус 10. Днем будет около 0, или слабый плюс 1−2 градуса.

В пятницу, 6 ноября, ожидается сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в северных областях местами столбики термометров покажут плюс 8, на юге — до 13 градусов тепла.

В субботу, 7 ноября, прогнозируется сухая и солнечная погода, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в северных и западных областях местами до плюс 8, на юге — до 13 градусов тепла.

В воскресенье, 8 ноября, ожидается сухая и солнечная погода. Днем температура воздуха 8−10 градусов тепла, на юге — до плюс 13 градусов.

В понедельник, 9 ноября, ожидается сухая и солнечная погода, Днем в Сумской области столбики термометров опустятся до отметок плюс 5, а в Одесской области и Крыму воздух прогреется до 13 градусов тепла.

Во вторник, 10 ноября, по-прежнему сухо и солнечно. Дневная температура воздуха на северо-востоке Украины 5−7 градусов тепла, на западе — 9−11 со знаком плюс, на юге — до 12 градусов тепла.

По словам народного синоптика Владимира Деркача, в первой декаде ноября в Украину вернется тепло. «Тепло захватит и первые дни второй декады месяца. А вот в середине ноября погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, такое продлится всего несколько дней, потом потеплеет. В третьей декаде температура хотя и снизится, но не критически — минусовая будет наблюдаться по ночам, изредка днем», — отметил синоптик.

Ранее Владимир Деркач прогнозировал, что зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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