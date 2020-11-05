Прокуратура объявила в розыск евпаторийских судей, депортировавших десятки украинцев из Крыма

Украинская прокуратура объявила в розыск евпаторийских судей-перебежчиков. После аннексии Крыма судьи устроились в созданный оккупантами «Евпаторийский городской суд» и теперь помогают агрессору вытеснять с полуострова нелояльное население. Об этом сообщает прокуратура АР Крым.

Пока в розыск объявлены двое: судья и заместитель председателя в так называемом «суде города Евпатории». У них на счету десятки дел о выдворении украинцев из Крыма. Во всех случаях использовалась похожая схема: у граждан Украины в Крыму требовали разрешение на проживание в России. Когда такого разрешения не было, «суд» признавал украинцев виновными в нарушении режима пребывания на российской территории. За этим следовали штраф и «административное выдворение» из Крыма.

Установлено, что судьи успели наштамповать около 40 незаконных решений о депортации украинцев из Крыма. Таким образом оккупанты достигли двух целей: во-первых, избавились от нелояльного населения, во-вторых, смогли заменили коренных жителей полуострова переселенцами из РФ.

Сейчас евпаторийские «судьи» являются в Украине подозреваемыми по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за оккупации Крыма. Среди сообщений о правонарушениях были перечислены многочисленные факты перемещения и выдворения оккупантами граждан Украины с полуострова.

Фото dpsu.gov.ua

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