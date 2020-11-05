В сеть слили персональные данные сотен бойцов АТО

В свободном доступе в интернете появились персональные данные около 500 участников боевых действий на Донбассе. Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса омбудсмена Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова добилась прекращения обнародования в свободном доступе в интернете перечня заявлений о предоставлении земельных участков в городе Дубно участникам боевых действий. В этом списке были обнародованы персональные данные (дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, а также номер телефона) около 500 УБД.

Нацполиция Ровенской области открыла уголовное производство по факту обнародования персональных данных участников боевых действий. Будет проверена законность хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице.

Фото: pixabay.com

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