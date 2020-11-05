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Украина

Коронавирус в Украине: Шмыгаль прогнозирует к концу года 20 тысяч заболевших в день

16:13 5 ноября 2020
Денис Шмыгаль

До конца ноября в Украине может быть 15 тысяч заболеваний COVID-19 ежесуточно. Об этом, как сообщает УНИАН, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы Кабмина, к концу 2020 года число заболевших коронавирусом может увеличиваться до 20 тыс. в сутки.

«К сожалению, наши прогнозы показывают в той ситуации, которая сегодня есть, довольно стремительный рост до конца года. Мы до конца месяца можем получить 15 тысяч в день, это уже не секрет… К концу года эта цифра может вырасти и до 20 тысяч человек в день», — утверждает Шмыгаль.

Он отметил, что медицинская система Украины готовится к возрастанию количества больных COVID-19.

Ранее Шмыгаль рассказал, будет ли Украина вводить локдаун.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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