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Украина

Антикоррупционный суд закрыл дело против обманувшего налоговую декларацию мэра Одессы Труханова

16:19 5 ноября 2020
Геннадий Труханов

В четверг, 5 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда закрыла уголовное производство по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017-й год. Ранее такое же решение было принято и в отношении экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля.

«Уголовное производство закрыли из-за того, что 27 октября 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционной статью 366−1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)», — отметили в ВАКС и добавили, что это постановление в отношении Труханова может быть обжаловано в течение 7 дней.

Также в антикоррупционном суде напомнили, что на момент принятия КСУ решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по этой статье.

Эксклюзивный материал о скандальном решении Конституционного Суда Украины, а также о последовавшем за ним кризисе, читайте на сайте «ФАКТОВ» — эксклюзивное интервью нашему изданию дал известный политик, один из авторов Основного закона Роман Бессмертный.

Фото Геннадия Труханова из соцсетей.

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