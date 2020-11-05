Четверо судей КСУ отказались участвовать в заседаниях, заблокировав работу суда, — СМИ

Четверо судей Конституционного суда Украины, голосовавшие против решения по е-декларированию, временно прекращают участвовать в заседаниях. Об этом изданию LIGA.net сообщил собеседник из руководства Офиса президента.

Судьи Сергей Головатый, Виктор Колесник, Олег Первомайский и Василий Лемак заявили, что считают недопустимой публикацию в СМИ проектов решений Конституционного суда.

При этом, в соответствии с законом о КСУ, на заседаниях Большой палаты, рассматривающей конституционность законов, актов президента, Кабинета министров и Верховной Рады, должны присутствовать не менее 12 судей. Сейчас в состав КСУ входят 15 судей, так что отказ четверых из них от участия в заседаниях приведет к приостановке работы Большой палаты.

Напоминаем, «ФАКТЫ» подробно рассказали о сути конфликта между Зеленским и КСУ.

Фото из Википедии

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