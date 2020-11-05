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Украина

Боевики атаковали позиции ВСУ на Донбассе с беспилотника: ранен боец

17:26 5 ноября 2020
беспилотник вог

Боевики на Донбассе атаковали украинские позиции. Днем 5 ноября над месторасположением подразделения ВСУ с беспилотника был сброшен гранатометный выстрел ВОГ-17. В результате атаки украинский военный получил осколочные ранения. Об этом говорится в заявлении украинской делегации в ТКГ.

В штабе ООС уточнили, что нарушение режима тишины случилось в районе населенного пункта Попасная в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Раненый боец сейчас в удовлетворительном состоянии, боец находится в медучреждении, пострадавшим занимаются врачи.

Украинская делегация в Совместном центре по контролю и координации обратила внимание наблюдателей ОБСЕ на нарушение врагом перемирия и на факт вражеской атаки с беспилотника.

Напомним, ранее командование Объединенных сил признало, что объявленное на Донбассе перемирие очень условное: с 27 июля по 4 ноября погибли трое бойцов ВСУ, еще 11 были ранены. Кроме того, враг продолжает укреплять свои позиции, а местами еще и продвигается в сторону подразделений Объединенных сил.

Фото архив mil.in.ua

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