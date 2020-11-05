Самороспуск «ДНР» и «ЛНР» и возврат частной собственности бывшим владельцам: Резников озвучил план Украины по Донбассу

Украина разработала план выполнения Минских соглашений, из-за чего Кравчука уже вызвали в Раду. О том, что входит в этот план, вице-премьер-министр Алексей Резников рассказал в интервью РБК-Украина.

1. Вывод незаконных вооруженных формирований (НВФ)

По словам Резникова, в комплексе мер по выполнению Минских соглашений указано, что все боевики квазиобразований должны выйти, разоружиться и демобилизоваться с территорий Украины.

Выполнение этого пункта прекратит горячую военную фазу.



«Безусловно, появляется вопрос: кто же после этого будет обеспечивать охрану общественного порядка на этих территориях. Мы предлагаем расширить мандат ОБСЕ, в том числе это даст возможность проводить совместное патрулирование вновь созданными подразделениями охраны общественного порядка с участием граждан Украины, которые готовы присягнуть и это делать», — уточнил Резников.

2. Контроль над границей и восстановление охраны общественного порядка

Эти два процесса должны развиваться параллельно после вывода вооруженных формирований. Причем Международный комитет Красного Креста должен получить доступ во все места удержания лиц, также должно быть произведено взаимное освобождение всех на всех.

«В нашем плане действий мы сразу говорим, что непреследование, прощение, возможная амнистия и помилование не будут касаться лиц, совершивших военные преступления, имевших отношение к катастрофе MH-17 и преступлениям в местах удержания лиц, таких как, к примеру, тюрьма «Изоляция», — уточняет Резников.

3. Местные выборы

Это финальная часть политического урегулирования.

«Безусловно, выборы должны проходить с учетом мониторинга БДИПЧ ОБСЕ, выполнения Копенгагенских стандартов и украинского законодательства. Тогда в силу вступит закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО, он уже есть, возможно нужно будет его модернизировать и уточнять», — сказал Резников.

4. Принятие закона об особом экономическом режиме

Это необходимо для восстановления экономики разрушенного Донбасса.

«Но в разделе экономических отношений мы ставим обязательно условие — аудит собственности и возврат всех объектов, которые принадлежали государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году», — отметил Резников.

Он считает, что РФ должна отменить упрощенный порядок, который по ряду вопросов был введен для жителей оккупированной части Донбасса.

Ранее мнение об условиях проведения выборов в ОРДЛО высказал украинский журналист Асеев — бывший пленник боевиков.

При этом политолог Тышкевич назвал идеи Кравчука по Донбассу — худшим вариантом.

Фото: Liga.net

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