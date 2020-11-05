«Устали чувствовать себя рабами»: захваченный боевиками Алчевский меткомбинат остановил работу

Алчевский металлургический комбинат, который находится под контролем боевиков квазиреспублики «ЛНР», остановил работу. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Информация об остановке производственных процессов на меткомбинате попала в сообщества Алчевска в соцсетях. Эти сведения подтвердил изданию представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

«На сегодня они приостановили работу из-за непогашенной задолженности по заработной плате за действующее время, а также долги, которые остались с начала этого года», — утверждает Лисянский.

По его словам, с апреля на АМК началась реорганизация — предприятие покинула компания «Внешторгсервис» беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко. Ей на смену пришли представители группировки «ЛНР», а комбинат «национализировали».

Лисянский отметил, что задолженность перед работниками копилась на АМК еще со времен ВТС.

Представитель омбудсмена считает, что «люди устали чувствовать себя рабами, работая без оплаты».

Алчевский металлургический комбинат входил в «Индустриальный союз Донбасса», контроль над предприятием собственник потерял осенью 2017 года.

Ранее из-за массовых забастовок остановились меткомбинаты в других городах ОРДЛО.

Фото: wikimapia.org

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