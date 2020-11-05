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"Зачем Вам подбирают такие неудачные образы?": Зеленскую раскритиковали за наряд на официальной встрече

18:48 5 ноября 2020
зеленская

Елена Зеленская вновь стала объектом критики из-за наряда на официальном мероприятии. На встречу с послом Аргентины первая леди надела брючный костюм очень свободного кроя. После публикации фотографий на официальной странице в соцсетях Елене посоветовали переодеться и немедленно уволить стилиста.

Костюм Зеленской раскритиковали как за странный цвет, так и за не удачно подобранный размер. «Висит как на вешалке», — признавали пользователи соцсетей.

В соцсетях сошлись на том, что неудачные наряды Елены — это многом «заслуга» ее дизайнера.

Напомним, ранее Зеленскую раскритиковали за выбор вышиванки для тематического фото, а также за желтое платье во время официального визита в Японию. Кроме того, первой леди долго вспоминали ее пляжные шлепанцы на фото со встреч с представителями Омана.

Фото olenazelenska_official/Instagram

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"Зачем Вам подбирают такие неудачные образы?": Зеленскую раскритиковали за наряд на официальной встрече

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