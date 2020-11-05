После разговора с нардепами «евробляхеры» разблокировали движение в центре Киева, но не уходят

Владельцы автомобилей на еврономерах, митингующие возле здания Верховной Рады, перестали блокировать движение транспорта по улице Грушевского. Об этом сообщает «Укринформ».

С просьбой прекратить блокировать движение к участникам акции обратился один из организаторов акции. Однако митинг будет продолжаться.

Группа «Авто евро сила» опубликовала видео в Facebook, на котором лидер «евробляхеров» Олег Ярошевич прокомментировал, чего удалось добиться от украинской власти. Но она, по его словам, не выполняет обещания. В то же время он призвал участников акции не разъезжаться.

«Авто евро сила» также опубликовала видео, в котором сообщила, что Олега Ярошевича вызвали в Министерство внутренних дел на совещание.

Напоминаем, во время акции произошла потасовка между «евробляхерами» и правоохранителями.

Фото: Facebook / Авто Евро Сила

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