После разговора с нардепами «евробляхеры» разблокировали движение в центре Киева, но не уходят
Владельцы автомобилей на еврономерах, митингующие возле здания Верховной Рады, перестали блокировать движение транспорта по улице Грушевского. Об этом сообщает «Укринформ».
С просьбой прекратить блокировать движение к участникам акции обратился один из организаторов акции. Однако митинг будет продолжаться.
Группа «Авто евро сила» опубликовала видео в Facebook, на котором лидер «евробляхеров» Олег Ярошевич прокомментировал, чего удалось добиться от украинской власти. Но она, по его словам, не выполняет обещания. В то же время он призвал участников акции не разъезжаться.
«Авто евро сила» также опубликовала видео, в котором сообщила, что Олега Ярошевича вызвали в Министерство внутренних дел на совещание.
Напоминаем, во время акции произошла потасовка между «евробляхерами» и правоохранителями.
Фото: Facebook / Авто Евро Сила84
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