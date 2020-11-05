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Украина

Зеленский уволил глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской ОГА

19:58 5 ноября 2020
Владимир Зеленский

В четверг, 5 ноября, президент Зеленский своими указами уволил председателей трех областных государственных администраций. Указы опубликовал Офис президента Украины.

Согласно поданным заявлениям освобождены от занимаемых должностей председатель Сумской ОГА Роман Грищенко, председатель Одесской ОГА Максим Куцый, председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский отправил в отставку главу Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, который попался на крупной взятке.

Напоминаем, Игорь Сопель сам подал заявление об отставке с должности главы Тернопольской ОГА. Это было связано с «неудовлетворительной работой местных властей по информированию населения об эпидемической безопасности» — скандал вызвал отказ санатория «Медоборы» принять на карантин украинцев, эвакуированных из Китая в связи с пандемией COVID-19.

Фото: president.gov.ua

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