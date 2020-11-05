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"Тысячи тонн запасов исчезли в неизвестном направлении": аудит Госрезерва шокировал Минэкономики

20:52 5 ноября 2020
склад

Масштабная проверка на складах Госрезерва показала, что хранилища полупустые, тысячи тонн зерна исчезли в неизвестном направлении, а те запасы, что остались, уже давно просрочены. Результаты аудита Госрезерва опубликовало Минэкономики.

Проверяющих в первую очередь интересовали запасы зерна. Выяснилось, что только с одного из предприятий Госрезерва пропало зерно стоимостью 27,9 млн гривен. Большие запасы зерна — на 35,5 млн гривен — хранились в ненадлежащих условиях, а потому испортились и больше непригодны к использованию. Также на складах обнаружено зерно 2010−2011 годов, то есть непригодное уже более восьми лет.

Кроме зерна, в резерве обнаружились просроченное продовольствие на 100 млн гривен и испорченные непродовольственные товары на 200 млн грн. Вся эта продукция подлежит утилизации.

Также ревизоры заявили о финансовых махинациях в Госрезерве. Проверяющие выявили нарушений на сумму 31,4 млн гривен. Материалы проверки переданы в НАБУ, СБУ и полицию.

Напомним, ранее со складов Госрезерва в Тернопольской области пропало зерно на 800 млн гривен. Это почти 2700 вагонов. А в Харьковской области из Госрезерва пропали 250 тонн подсолнечника и пшеницы.

Фото архив pixabay.com

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