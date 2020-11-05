Авиаперелет Маркива в Украину обошелся Авакову в 800 тысяч гривен

Самолет для возвращения в Украину нацгвардейца Виталия Маркива был заказан министром внутренних дел Арсеном Аваковым и им же оплачен. Чартерный рейс обошелся главе МВД примерно в 800 тысяч гривен (836 244,50 грн). Отчет о расходах передан в Нацагентство по предотвращению коррупции. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Маркив прилетел в Украину утром 5 ноября. Накануне суд в Италии полностью оправдал нацгвардейца, и после трех с половиной лет под стражей украинец получил свободу.

Учитывая ограниченное авиасообщение между Украиной и Италией и карантинных ограничениях в итальянском регионе Ломбардия, для авиаперелета был арендован частный самолет Falcon.

Фото anton.gerashchenko.7/Facebook

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