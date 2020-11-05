В Минздраве назвали сроки введения "карантина выходного дня"

Введение в действие «карантина выходного дня», который призван остановить распространение коронавируса в Украине, не планируется на ближайший уик-энд.

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Право на владу» министр здравоохранения Максим Степанов.

«Это точно не будет в эти выходные. Мы понимаем, что надо подготовиться. Я не исключаю, что мы будем предлагать это сделать уже со следующих выходных», — сказал министр.

Также Степанов пояснил, что локдаун на выходных — вынужденная мера ввиду того, что Украина не может позволить себе с экономической точки зрения полную остановку экономики, которая неизбежна в случае тотального карантина, как это происходит в других странах Европы.

«Именно поэтому наше предложение будет делать такой жесткий карантин именно на выходные дни, то есть суббота-воскресенье. Это когда у нас останутся работать исключительно продуктовые магазины и аптеки и, конечно, транспорт. То есть все то, что касается критической инфраструктуры. Все остальное, чтобы в выходные дни не работало», — пояснил чиновник.

При этом Максим Степанов пояснил, что такие меры, по замыслу специалистов министерства, позволят разорвать цепь передачи коронавируса из-за отсутствия общения людей друг с другом.

Еще один важный момент — ограничения не будут касаться работы транспорта, поскольку это критическая инфраструктура.

«Все же нагрузка в субботу-воскресенье намного меньше на транспорт. Закрывать транспорт мы не видим нужным. Более того, по этому пути не идет сейчас ни одна европейская страна», — добавил Степанов.

При этом он отметил, что на утро четверга в больницах страны находилось 27,5 тысяч граждан, что почти в 3,5 раза больше, чем было в начале сентября.

В настоящее время в Украине в состоянии готовности находится 52 тысячи коек, данное количество планируют увеличить еще на 20 тысяч — это максимально возможное для нашей системы здравоохранения количество.

«Кроме того, мы, думаю, пойдем на развертывание временных госпиталей в наших городах. Сейчас мы рассматриваем город Киев, город Одесса и Донецкая область, город Краматорск», — отметил министр.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Министерство здравоохранения предлагает правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Фото: news.24tv.ua

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