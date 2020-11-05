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Украина

Последствия разборок в Раде: нардеп Юрченко написал заявление в Офис генпрокурора на депутата Лероса

23:55 5 ноября 2020
Юрченко Александр

Народный депутат Александр Юрченко, исключенный из фракции «Слуга народа» после вручения подозрения в получении взятки, написал заявление в Офис генпрокурора о нанесении ему телесных повреждений другим народным избранником, также ранее состоявшим во фракции СН, Гео Леросом.

Об этом Юрченко написал в Facebook.

«Сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом вносятся в Едрей (Единый реестр досудебных расследований) Генеральным прокурором. Именно поэтому обратился с заявлением в Офис Генерального прокурора о нанесении мне телесных повреждений … Тяжесть причиненных телесных повреждений в дальнейшем установит следствие и судебная медицинская экспертиза», — пишет нардеп.

Напомним, в четверг, 5 ноября, оба народных депутата, Юрченко и Лерос, подрались в кулуарах Верховной Рады. При этом оба обвинили друг друга в агрессии и нападении.

Судя по опубликованному видео, конфликт начался после того, как в комментарии журналистам у входа в Раду Юрченко назвал Гео Лероса «Деу Ланосом, настоящее имя которого Мухаммед или что-то такое». Это услышал случайно проходивший мимо Лерос. После этого появилась информация о драке между депутатами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Юрченко подозревают в получении взятки в $ 13 тысяч за внесение поправок в экологические законопроекты и в попытке получить $ 200 тысяч для подкупа других нардепов с тем, чтобы они поддержали упомянутые поправки в комитете. Подозрение подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова. 21 сентября ВАКС заключил депутата под стражу на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн. 3 ноября Юрченко внес залог, и следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил меру пресечения Юрченко, но снял с него электронный браслет.

Фото: facebook.com/yurchenko211

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