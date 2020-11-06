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Украина

Голоса посчитают по-новому: Зеленский озвучил главе Microsoft планы внедрить в Украине онлайн-голосование

4:11 6 ноября 2020
Зеленский Владимир

Президент Владимир Зеленский провел переговоры в видеоформате с главой корпорации Microsoft Брэдом Смитом, в ходе которых заявил о планах к концу каденции ввести в Украине онлайн-голосования на выборах, с тем, чтобы процесс волеизъявления в нашей стране соответствовал лучшим мировым стандартам.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, если программа для онлайн-голосования будет разработана украинцами совместно со специалистами одной из ведущих мировых компаний, то «такой технологии люди будут доверять больше».

«Мы первые сделали цифровой паспорт. Также сделали цифровые водительские права. У нас были проблемы с регистрацией бизнеса, длинные очереди, а сегодня уже за 15−30 минут можно зарегистрировать свой бизнес. Я считаю, что это большая победа», — сказал Зеленский.

По его словам, приоритетная задача Украины на следующий год — запустить программу Paperless (безбумажный офис).

Зеленский также призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат.

Кроме того, президент поблагодарил Смита за анонсирование внедрения в Украине программы облачного сервиса, поскольку она дает большие возможности для построения в стране инфраструктуры для размещения центров обработки данных.

Президент Microsoft отметил, что новые технологии должны стоять на защите демократии.

Напомним, в ноябре 2019 года в Украине провели опрос относительно возможности онлайн-голосования на выборах. Внедрение такого способа волеизъявления поддержали 37% опрошенных украинцев, при этом 48% респондентов выступили против. Кроме того, о неготовности украинцев к голосованию через интернет заявлял в январе этого года председатель ЦИК Олег Диденко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что перед местными выборами-2020 украинцы могли изменить место голосования в онлайн-режиме.

Фото: president.gov.ua

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