Украина внесла позитив в коронавирусные сводки

С пятницы, 6 ноября, когда впервые за долгое время количество украинцев, поборовших коронавирусную инфекцию, превысило число заболевших (10 762 против 9721), в Минздраве изменили вид инфографики, добавив в нее немного позитива.

Если еще накануне на инфографике указывалось количество новых случаев COVID-19, подтвержденных за сутки, то в пятницу форма подачи информации изменилась.

Также на инфографике отмечается, что количество новых заболевших уменьшилось по сравнению с предыдущим днем. Добавилась информация и о проведенных тестах.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен и что страна «близка к катастрофе».

А в ООН решили провести 3−4 декабря специальную сессию, посвященную пандемии COVID-19. Генеральная ассамблея ООН предлагает обсудить методы противодействия пандемии коронавируса, доступ населения к вакцинам и медицинскому оборудованию, влияние пандемии на экономику, торговлю, туризм, благосостояние людей.

Изображение с Pixabay.

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