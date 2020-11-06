Скандал вокруг Порошенко и Подервянского устроил глава Союза писателей

Михаил Сидоржевский — председатель Национального союза писателей, поэт и член Провода ОУН — с критикой обрушился на пятого президента Украины Петра Порошенко, который поздравил писателя и художника Леся Подервянского (на заглавном фото) с днем рождения, назвав того настоящим классиком украинской литературы, вечно актуальным и современным художником, а также мастером острого слова.

Главу союза возмутило, что «лидер мощной демократической проевропейской силы публично признается в симпатиях к творчеству представителя маргинальной субкультуры». Сидоржевский не одобряет использование Подервянским в своих произведениях «обсценной лексики, чужой и неизвестной для украинцев многих поколений».

«Неужели Вы действительно думаете, Петр Алексеевич, что это придаст Вам политической поддержки и авторитета среди избирателей?» — вопрошает Сидоржевский на своей страничке в соцсетях.

Михаил Сидоржевский — автор книги стихов «Навпіл між обома світами» (2004), книг публицистики «Здвиг» (2005), «Туга за свободою» (2007), «Пам'ять нашого роду» (2013) та «Час фарисеїв і героїв» (2015). Автор публикаций в различных изданиях на темы культуры, политики, литературы, истории.

С февраля 2012 года — секретарь Национального союза писателей Украины, председатель Киевской городской организации Национального союза писателей Украины. 29 ноября 2014 года был избран председателем Национального союза писателей Украины

Ранее Лесь Подервянский в присущей ему манере отреагировал на проект закона авторства Ольги Богомолец о «дематюкации» украинского языка.

Фото Леся Подервянского из соцсетей.

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