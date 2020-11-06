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Украина

«Карантин выходного дня» в Украине остается на уровне обсуждения

11:06 6 ноября 2020
Карантин

«Карантин выходного дня», введение которого через выходные не исключал министр здравоохранения Максим Степанов, все еще обсуждается на уровне рабочих групп.

Как передает «Интерфакс-Украина», об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Относительно усиления карантина, так называемого „выходного дня“. Эта тема обговаривается на уровне разных рабочих групп, экспертов, общества. Если мы подойдем к такому решению, то Министерство здравоохранения отдельно и детально проинформирует и проконсультируется относительно такой инициативы с народными депутатами и научными учреждениями», — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, что о введении более жестоких ограничительных мер заговорили после резкого роста количества заболевших COVID-19. Речь шла о том, чтобы в выходные дни, в частности, закрывать большинство магазинов, а заведениям общественного питания разрешать работать в режиме «на вынос».

Изображение с Pixabay.

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