Украинская ЦИК пошутила про выборы в США

В украинском Центризбиркоме, все еще не получившем окончательные данные от территориальных избирательных комиссий по местным выборам, «прошлись» и по выборам президента США.

«Весь мир замер в ожидании результатов выборов в Соединенных Штатах Америки и… в Украине», — такими словами начинается очередное сообщение ЦИКа в соцсетях.

Напомним, что с момента завершения голосования 25 октября прошло уже почти две недели, однако «воз и ныне там».

Отметим, что ЦИК не ведет подсчеты голосов на местных выборах — этим занимаются территориальные комиссии, которые, собрав все данные, отправляют их в Центризбирком.

Тем временем в ряде городов назначены повторные выборы. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, голосование должно состоятся 15 и 22 ноября.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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