Ермак рассказал о манипуляциях с водой в Крыму

В оккупированном Крыму, где катастрофически мелеют водохранилища, воды для жителей полуострова хватает.

Как передает «Гордон», об этом в в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Давайте говорить откровенно: сегодня воды для людей, проживающих в Крыму, хватает», — сказал он и добавил, что заявления о возможном начале войны из-за воды — манипуляции.

«Нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Это такая манипуляция, которая существует в обществе», — считает Андрей Ермак.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в очередной раз озвучил для президента РФ Владимира Путина условия по поставкам воды в Крым — это полный вывод с территории украинского полуострова оккупационных войск.

Фото из Википедии.

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