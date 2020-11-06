Видео с жуткими условиями и грибами в донецкой школе стало вирусным в РФ

Российские паблики с многотысячными подписчиками активно распространяют видео, которое, как утверждается, снято в оккупированном Донецке.

На видео — жутки условия, в которых вынуждены учится дети. «Вот так выглядят школы в Донецке. Район Текстильщик, школа № 30, кабинет 54 (русского языка). На стенах растут грибы, потолок и стены сыплются. Кругом грязь. Кто там топил за русский мир и светлое будущее для своих детей? Ну как, довольны светлым будущим?» — таким комментарием сопровождается видео.

Не известно, когда именно были сняты эти кадры. На YouTube видео выложили 5 ноября 2020 года.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика — ученик красочно описывает условия в школе. «Знаете, что значит учиться в „ДНР“? Видеть, как со стен растут грибы», — такими словами начинает он «экскурсию» по классу.

Ролик перепостили такие российские ресурсы, как «Двач» (536 тысяч подписчиков) и MDK (650 тысяч подписчиков).

Ранее главарь боевиков «ДНР» Денис Пушилин был вынужден признаться, что на оккупированных территориях не справляются с пандемией коронавируса и надеются на «помощь России».

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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