Пушилин раскрыл способ получения пенсий от Украины

Верхушка террористической «ДНР» предлагает, чтобы украинские пенсии на оккупированные территории привозили сотрудники «Красного Креста». Эту идею озвучил главарь «ДНР» Денис Пушилин президенту «Красного Креста» Петеру Мауреру, приехавшему в оккупированный Донецк впервые за пять лет.

Главарь «ДНР» надеется, что с помощью Маурера сможет надавить, чтобы вопрос о пенсиях вынесли на обсуждение «минской группы».

Напомним, снять ограничения на выплату пенсий жителям оккупированных территорий Украине предлагают еще с 2018 года. Тогда же была озвучена идея, что обязательства по доставке денег может взять на себя Красный Крест. Тем не менее миссия Красного Креста не особо стремилась взваливать на себя дополнительные задачи, особенно после гибели своего сотрудника в оккупированном регионе.

Фото ICRC/Facebook



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