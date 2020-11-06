Для украинцев ввели штрафы за отсутствие маски

Верховная Рада приняла закон, которым введятся штрафы за нахождение в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты. Об этом стали известно из онлайн-трансляции заседания парламента.

За правительственный законопроект № 3891 проголосовали 262 народных депутата, в то время как требовалось не меньше 226 голосов.

Цель принятия этого документа — предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19 среди населения Украины.

За пребывание в общественных местах и транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе без закрывающих нос и рот респираторов или защитных масок, предусмотрен штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан Украины (от 170 грн до 255 грн).

Органы внутренних дел, здравоохранения и местного самоуправления, Нацполиция, Государственная санэпидемслужба могут взимать штрафы на месте совершения административного нарушения с помощью безналичных платежных устройств.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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