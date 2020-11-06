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Украина

В «Слуге народа» призвали украинцев использовать покупные маски вместо самодельных

13:53 6 ноября 2020
маски

После того, как Рада утвердила штрафы для тех, кто не носит маску в общественных местах, во фракции «Слуга народа» предложили пойти дальше и призывают носить исключительно покупные средства защиты. Рекомендацию озвучил нардеп Михаил Радуцкий.

«Маска может быть изготовлена самостоятельно. Закон это позволяет. Но, по-моему, это дискуссионная норма… Ведь сегодня многие обматывают лицо шарфом или поднимают ворот пальто и делают вид, что такая у них маска», — недоволен депутат.

«Моя позиция такова: все же лучше использовать сертифицированные средства индивидуальной защиты, чем имитировать их непонятной тканью, — настаивает Радуцкий. — Тем более, что медицинские маски есть в свободной продаже и по доступной цене».

Напомним, законом от 6 ноября за неношение маски в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время карантина будут штрафовать на 170−255 гривен. В законе оставлен пункт о том, что маски могут изготавливаться самостоятельно.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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