Умер Михаил Жванецкий

6 ноября скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. О кончине Жванецкого сообщил Telegram-канал «Открытые медиа», ссылаясь на представителя артиста Олега Сташкевича.

Первые сообщения о выявленном онкологическом заболевании у Жванецкого появились в январе 2020 года. Позднее артист опроверг, что его болезнь неизлечима, а пребывание в клинике назвал необходимой профилактикой.

В последнем интервью «ФАКТАМ» Жванецкий признался, что очень ждет окончания карантина и возможности приехать в Одессу. Обычно в родном городе артист проводил все лето.

В октябре 2020 года представитель Жванецкого объявил, что сатирик решил покинуть сцену и отменить ранее анонсированные концерты.

Фото wikipedia.org

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