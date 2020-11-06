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Украина

Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением

15:18 6 ноября 2020
Владимир Зеленский

В день смерти известного пасателя-сатирика Михаила Жванецкого президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто знал его и любил.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день, — пишет Зеленский в соцсетях. — Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью».

Михаил Жванецкий признавался, что не может жить без родной Одессы, куда он приезжал каждое лето, однако в этом году свое слово сказал коронавирус. А прошлым летом он устраивал в Одессе мастер-класс по приготовлению раков.

Эксклюзивное интервью с писателем-сатириком, которое он дал нашему изданию, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта президента Украины.

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