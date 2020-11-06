Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением

В день смерти известного пасателя-сатирика Михаила Жванецкого президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто знал его и любил.

«Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день, — пишет Зеленский в соцсетях. — Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью».

Як казав Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Сьогодні такий гіркий день. Співчуття всім, хто його любив і знав. Я серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2020

Михаил Жванецкий признавался, что не может жить без родной Одессы, куда он приезжал каждое лето, однако в этом году свое слово сказал коронавирус. А прошлым летом он устраивал в Одессе мастер-класс по приготовлению раков.

Эксклюзивное интервью с писателем-сатириком, которое он дал нашему изданию, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото с сайта президента Украины.

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