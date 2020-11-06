Где найти достоверную информацию про COVID-19: Фонд Рината Ахметова запустил проект «Спроси у доктора»

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» запустил проект «Спроси у доктора». Его цель — дать понятные ответы на сложные вопросы о коронавирусе, болезни, которая сейчас уносит жизни и здоровье миллионов людей по всему миру.

«В Украине растет количество заболевших коронавирусом. Еще быстрее увеличивается число фейков и мифов вокруг болезни. Это крайне негативно для общества в целом. Чтобы закрыть потребность в объективной информации, Фонд Рината Ахметова запустил проект «Спроси у доктора», — говорит Юлия Ершова, директор по коммуникациям Фонда Рината Ахметова.

Проект «Спроси у доктора» — это онлайн-встречи с ведущими медицинскими экспертами, во время которых любой желающий может спросить у приглашенного врача о разных аспектах проблемы COVID-19 и получить четкий, аргументированный ответ, которому можно доверять на 100%.

В качестве экспертов проекта выступают ведущие специалисты Министерства здравоохранения Украины — иммунологи, анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты. Это медицинская элита страны, медики, досконально знающие свой раздел медицины и последние мировые тренды в нем.



Прямые трансляции проекта «Спроси у доктора» будут проходить каждую неделю до конца 2020 года на Фейсбук-странице Фонда Рината Ахметова .

Первый эфир уже состоялся. Его гостем стал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. В течение часа он отвечал на вопросы украинцев о коронавирусе. Эксперт рассказал, какие анализы необходимо сдавать при подозрении на коронавирус, что нужно делать для профилактики болезни, почему ПЦР может не выявить болезнь и дал советы тем, кто все же заболел коронавирусом.

Запись эфира с Сергеем Дубровым доступна на Youtube-канале Фонда Рината Ахметова

Проект «Спроси у доктора» реализуется в рамках программы «Ринат Ахметов — Спасение жизней». Благодаря этой программе государственные больницы страны получили 200 суперсовременных скорых, около 170 высококлассных аппаратов ИВЛ, 320 экспресс-тестов для определения коронавируса и 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты для медиков.

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