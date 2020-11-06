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Украина

Второго тура не будет: избирком подтвердил переизбрание Кличко мэром Киева

15:49 6 ноября 2020
Виталий Кличко

В пятницу, 6 ноября, стал известен победитель выборов в Киеве — столичным городским головой остается Виталий Кличко, победивший в первом туре.

Согласно данным Киевской территориальной избирательной комиссии, действующий мер набрал 50,52 процента голосов избирателей — за него проголосовал 365 161 киевлянин.

Напомним, что в Центральной избирательной комиссии по-прежнему ждут от ряда территориальных избирательных комиссий, которые ответственны за проведение местных выборов, результатов голосования. В ЦИК напомнили, что согласно Избирательному кодексу, 6 ноября — последний день установления результатов территориальными избирательными комиссиями.

Уже известны и даты повторных голосований — они пройдут 15 и 22 ноября в одиннадцати городах Украины.

Мэры нескольких городов, как и Кличко, тоже победили в первом туре выборов. Так произошло, в частности, в Харькове, Чернигове, Ивано-Франковске, Тернополе и Кропивницком.

Фото Виталия Кличко из соцсетей.

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