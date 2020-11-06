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Украина

«Для коронавируса не важен ваш социальный статус»: глава Винницкой ОГА слег с COVID-19

15:53 6 ноября 2020
Сергей Борзов

Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заболел коронавирусом — об этом он сообщил в своем Facebook.

«Сегодня ковидную пневмонию подтвердила компьютерная томография», — написал Борзов.

Он утверждает, что некоторое время будет на самоизоляции, но не самоизолируется от жизни Винницкой области.

«Да, я тоже попал в статистику инфицированных. И прошу винничан: берегите себя и окружающих. Для коронавируса не важен ваш социальный статус, должность или профессия. Заразиться может любой», — добавил глава ОГА.

Борзов отметил, что в Винницкой области впервые есть попадание в «красную зону» — это касается города Казатин и Тывровского района. На границе «красной зоны» пребывает и Винница.

Напоминаем, в связи с пандемией Верховная Рада приняла закон о обязательном ношении масок.

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