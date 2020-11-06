28.09 / 28.35 33.08 / 33.51
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

"Потому что христианка": учительница отказывается носить маску в школе, несмотря на штраф в 17 тысяч гривен

16:22 6 ноября 2020
Учитель

В Вараше (город-спутник Ровенской АЭС) возник скандал вокруг отказа учительницы городского лицея № 1 Жанны Тетеновой носить защитные средства во время образовательного процесса. Как сообщает ресурс Viche, повлиять на педагога с 20-летним стажем не смогло даже решение городского суда, обязавшего ее заплатить 17 тысяч гривен штрафа за нарушение правил карантина.

«Я христианка веры Евангельской и слово Господне мне категорически запрещает носить маску, потому что Он создал меня по образу и подобию своему. Мы с открытым лицом, как в зеркале, смотрим на Господа. Поэтому я отказываюсь носить эти маски и для меня ее надеть — это смерть», — заявила она в суде.

На ситуацию отреагировали в Варашском городском управлении образования — там решили, что женщина обязана соблюдать нормы закона о средствах защиты.

Напомним, в соответствии с карантинным зонированием, в Вараше с понедельника, 9 ноября, будет действовать «оранжевый» уровень опасности, поэтому учителя, кроме защитных масок, должны использовать еще и пластиковые щитки.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лесь Подервянский

Скандал вокруг Порошенко и Подервянского устроил глава Союза писателей

Владимир Зеленский

Зеленский отреагировал на смерть Жванецкого его знаменитым выражением

Геннадий Кернес

Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков

Михаил Жванецкий

«Смотреть было больно и грустно»: Собчак рассказала о проблемах у Жванецкого

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер