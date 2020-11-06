В Киевсовет прошли семь партий: озвучены итоги местных выборов

Озвучены окончательные итоги голосования за кандидатов в депутаты Киевсовета. Об этом сообщает УНИАН.

По данным Киевской городской территориальной избирательной комиссии, 5% барьер прошли 7 партий.

Больше всего мест достается «Европейской солидарности» — 20,52% и партии Виталия Кличко «УДАР» — 19,98%. В горсовет также проходят «Единство» Александра Омельченко — 8,74%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 7,81%, ВО «Батькивщина» — 7,49%, «Слуга народа» — 7,53% и «Голос» — 5,97%.

Относительно немного не хватило для прохода в горсовет «Победе Пальчевского» — 4,56%, «Силе и чести» Игоря Смешко — 3,31% и «Свободе» — 3,14%.

Ранее сообщалось, что на выборах городского головы в Киеве победил действующий мэр Виталий Кличко — количества проголосовавших за него избирателей достаточно, чтобы не проводить второй тур.

Фото: Киевский горсовет

136

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter