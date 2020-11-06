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Украина

В КС оценили «моральный уровень» советника Ермака и напомнили ему о Конституции

19:32 6 ноября 2020
КСУ

В Конституционном суде ответили советнику главы Офиса президента Михаилу Подоляку по поводу ситуации с деятельностью КС. Ответ размещен на сайте Конституционного суда.

В своем посте в Facebook Михаил Подоляк называет сложившуюся вокруг деятельности КСУ ситуацию фразой «про уродов и людей».

«Подобные высказывания Михаила Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица», — говорится в заявлении КСУ.

Судьи призывают решать все проблемы исключительно конституционным способом.

«Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в панику и агонию. Решение всех проблем, в том числе политических, должно быть осуществлено исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность», — отмечается в заявлении.

Напоминаем, в Верховной Раде призвали судей КСУ подать в отставку.

Фото: сайт КСУ

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