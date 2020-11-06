Франция вводит обязательное условие для авиапассажиров из Украины

Франция с 11 ноября вводит обязательное требование для граждан Украины — они должны будут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию при посадке на рейс в эту страну.

Исключение составляют лишь дети до 11 лет, — сообщило посольство Украины во Франции.

Также указано, что ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета.

Напомним, ноябрь половина Европы проведет в условиях строгого карантина.

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