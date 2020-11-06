Украина представила отечественный беспилотник, способный наносить ракетные удары

Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» презентовало новую разработку — разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сокол-300».

Аппарат, вооруженный управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км, предназначен для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника, сообщает КБ «Луч» в Facebook.

Основные характеристики:

масса полезной нагрузки — 300 кг;

максимальная взлетная масса — 1225 кг;

размах крыла — 14 м;

длина — 8,57 м;

максимальная скорость — 335 км/ч;

система управления — IHС + GPS + карта местности.

Комплекс оснащен также автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью.

Напомним, ранее украинская компания компания «СпецОборонМаш» разработала специальные авиабомбы для беспилотников.

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