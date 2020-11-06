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Украина

Украина представила отечественный беспилотник, способный наносить ракетные удары

21:23 6 ноября 2020
Украина представила отечественный беспилотник, способный наносить ракетные удары

Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» презентовало новую разработку — разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Сокол-300».

Аппарат, вооруженный управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км, предназначен для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника, сообщает КБ «Луч» в Facebook.

Основные характеристики:

  • масса полезной нагрузки — 300 кг;
  • максимальная взлетная масса — 1225 кг;
  • размах крыла — 14 м;
  • длина — 8,57 м;
  • максимальная скорость — 335 км/ч;
  • система управления — IHС + GPS + карта местности.

Комплекс оснащен также автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью.

Напомним, ранее украинская компания компания «СпецОборонМаш» разработала специальные авиабомбы для беспилотников.

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Украина представила отечественный беспилотник, способный наносить ракетные удары

Украина представила отечественный беспилотник, способный наносить ракетные удары

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