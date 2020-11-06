"Продолжение войны юридическими методами": Украина выразила резкий протест РФ в связи с указом Путина

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с провокационным указом президента РФ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса, которые даже сами оккупанты не считают настоящими документами.

Об этом говорится в сообщении на сайте украинского дипломатического ведомства.

«Сегодня был обнародован Указ президента РФ, которым осуществляется очередная попытка российских властей легализовать незаконную выдачу в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины документов и регистрационных знаков транспортных средств жителям этих районов, а также предоставление им российского гражданства в упрощенном порядке» — говорится в сообщении.

В МИД обращают внимание на то, что противоправное решение Кремля открыто противоречит обязательствам российской стороны по минскому договоренностям, игнорирует усилия, предпринимаемые в нормандской формате и Трехсторонний контактной группе для поддержания режима прекращения огня и мирного урегулирования конфликта в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Украинские дипломаты подчеркивают, что считают такие шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, которая является «откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами».

В связи с этим указы и выдаваемые на их основе документы не будут признаваться украинской стороной, а также, уверены в МИД, и международными партнерами нашей страны. Такая же участь ждет и любые сделки на основании этих «документов».

В своем заявлении МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины и устранить их негативные последствия.

В связи с публикацией этого указа МИД выражает решительный протест российской стороне с направлением соответствующей ноты, призывает наших международных партнеров, прежде всего по линии Нормандского формата, осудить действия РФ и принять необходимые меры давления, в т. ч. санкционного. Данный вопрос будет поднят Украиной на международных платформах, в том числе в рамках ООН, ОБСЕ и СЕ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о «сюрпризе», которые приготовили оккупанты для всех жителей Донбасса, получивших паспорта РФ: их начали призывать в российскую армию.

Фото: interfax.ru

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